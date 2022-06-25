Париж, 25 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Генеральный штаб армии Франции усомнился в информации о захвате Вооружёнными силами (ВС) РФ самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar в ходе спецоперации по денацификации Украины. Заявление французского генштаба 23 июня опубликовала газета L’Independant.

Warfor.me Гаубица CAESAR в действии

В сообщении отмечается, что военные Франции считают эту информацию ложной и «категорически» её отвергают. При этом каких-либо уточняющих данных, способных опровергнуть захват российскими военным французских САУ Caesar, не приводится.

При этом в генштабе Франции не исключили полностью возможность такого захвата указанного вида оружия ВС РФ.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной», — заявил изданию представитель генштаба Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Уралвагонзавод в своем официальном телеграм-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за подаренные России САУ.