Краснодар, , 09:48 — REGNUM Спасатели продолжают искать пассажиров автомобилей, которых унесло в Черное море, сообщает МЧС России.

За сутки вертолеты Ка-32 МЧС обследовали более 60 кв. км, на земле изучили более 15 км береговой линии. Для поиска людей привлечена группировка в количестве более 100 человек и 26 единиц техники.

24 июня два автомобиля унесло в акваторию Черного моря потоком воды реки Чемитоквадже в районе поселка Зубова Щель. В двух машинах находились 8 человек, в том числе 3 детей. Найдены пока три пассажира, двое из которых погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.