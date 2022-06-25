Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает своим долгом следить за тем чтобы в стране выполнили требования Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. Об этом она заявила, выступая по видеосвязи перед Евросоветом.

Саломе Зурабишвили

«Как президент я не только готова, но считаю, что должна выполнить задачу по надзору за тем, какими будут наши следующие шаги. Так что вы можете рассчитывать на меня, вы можете рассчитывать на грузинский народ», — сказала Зурабишвили.

По её мнению, большинство жителей Грузии хотят, чтобы республика вступила в ЕС. Она также отметила. Что предоставление стране «европейской перспективы» открывает прямой путь к этой цели.

Напомним, 23 июня Совет Европы решил предоставить статус кандидата в ЕС Молдавии и Украине. Грузии пока предоставлена «европейская перспектива». Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса кандидата в течение полугода. Требуется либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».

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