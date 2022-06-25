В селе Агалы Зангиланского района Азербайджана во вторник, 26 октября, состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. В Физулинском международном аэропорту турецкого лидера встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем главы государств выступили с заявлениями для прессы. Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта. Затем Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраиль-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) и ознакомились с ходом строительства дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Кроме того, президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе и ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село», реализуемого в селе Агалы.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

В комментариях под видеороликами в YouTube, в чатах телеграм-каналов, на страницах в Facebook, в Twitter многие азербайджанцы радуются и поздравляют друг друга.

Тимур Заманов:«У врагов траур, пусть все смотрят и поймут, кто хозяин. Хозяин строит, а не разрушает».

Рамис Гусенов:«Мужик сказал — сделал. Дай Аллах всем здоровья и процветания. Вперед, Великий Туран».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Азер Айхан, главный редактор газеты «Новый Мусават», поделился публикацией:

Азер Айхан: «Хорошо, когда турецкие военные сражаются в Карабахе, плохо, когда турецкие компании прокладывают путь в Карабахе? Некоторые критикуют работу турецких компаний в Карабахе, пишут об этом в других местах. Эрдоган отправляет сюда компании якобы для того, чтобы заработать деньги на заминированных, разрушенных карабахских деревнях. <…> Вспомните представительство турецких военных в Мониторинговом центре в Агдаме. Эрдоган не оставил нас лицом к лицу с русскими. Турецкая Республика и ее руководство день и ночь охраняют Карабах. Турецкие военные как зеницу ока защищают эти раненые земли. Турция должна быть в Азербайджане! Или враги сокрушат нас, так что мало не покажется. Мы многому научились у Турции.

<…> Два президента перенесли регион на следующий большой исторический этап. Удачи всем нам!»

Известный адвокат Аслан Исмаилов пишет у себя на странице в «Фэйсбук»:

Аслан Исмаилов: «Я наблюдал за посадкой самолета президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Физули и испытывал чувство гордости. <…> Строительство международного аэропорта в районе, где еще год назад добывали кадамбаши, — поистине редкое событие. Значит, как власть и народ, мы способны на многое. Это показала и наша славная победа в Отечественной войне. А самое главное, это событие является посланием для оккупантов, для тех, кто живет мифом о «Великой Армении». Я уверен, что сегодня они в трауре. Вопрос «Куда делись» 100 миллионов ежегодно направляемых армянской диаспорой со всего мира в Нагорный Карабах в течение 30 лет вызовет большие конфликты среди армян. А вместо этого созданный за 9 месяцев Международный аэропорт Физули, другие крупные проекты, которые будут реализованы в ближайшее время, покажут каждому из них, что без участия Турции и Азербайджана существование армян невозможно!»

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Бейали Езизов комментирует пост Аслана Исмаилова:

Beyali Ezizov: «Аслан муаллим, конечно, всё, что было спроектировано в Карабахе и продемонстрировано врагу — это наш успех. Но я не могу понять, как можно проектировать строительство такого аэропорта в непосредственной близости друг от друга?»

Sahib Qurbanlı: «Ну как там наши соседи поживают? Которые 30 лет обещают открыть аэропорт в Степлопаркете».

Член ПНФА (Партии Народного фронта Азербайджана) Фуад Гахраманлы: «…В настоящее время таких визитов недостаточно, чтобы ограничить претензии России и возможности контроля в Карабахе. После предыдущего визита в Шушу мы не увидели в Карабахе какого-либо постоянного участия братского государства. Потому что, хотя Турция оказывает всестороннюю поддержку Азербайджану, она не участвует как сторона в процессе урегулирования и переговорах по Карабаху. Присутствие Турции на освобожденных от оккупации территориях не должно ограничиваться только приездами Эрдогана, оно должно носить долгосрочный характер в виде наличия военных баз».

Бывший председатель Верховного Меджлиса «Партия Народного фронта Азербайджана» поделился своим мнением в публикации на своей странице в «Фэйсбук»:

Nureddin Memmedli: «Есть дорога, нет жилья, есть аэропорт, нет населения. И тогда вы говорите, почему нет средств на выплату алиментов. Нет, потому что посредством такого нелогичного, абсурдного строительства деньги присваиваются, транспортируются в офшоры».

Merdan Qəribov:«Есть деньги, нет плана. Есть проект, нет строительства».

Исрафил Умуд оглы: «Я не понимаю желание Азербайджанцев, насильно кормить армян, этот коридор больше выгодно армянам нежели Азербайджану, поскольку скоро зима наступает и закроются дороги через Грузию».

Elmira Muradova: «Это политика, нам не понять, там много всего. Например, подписание мирного договора дает возможность требовать различных компенсаций по нанесению ущерба, как материальных, так и моральных, обращение в международные суды, работа прокуратуры, признание границ… и т. д. А коридор свяжет несколько стран, несомненно, что это выгодно и нам… и т. д.».