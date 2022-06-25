Иркутск, , 09:41 — REGNUM Правительство Иркутской области со ссылкой на данные статистики проинформировало о некотором снижении цен на отдельные виды продовольствия. Больше всего подешевела капуста (7,61%).

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также дешевле стали стоить: помидоры (-4,73%), бананы (-1,23%), молоко пастеризованное (-1,14%), крупа гречневая (-0,82%), куры (-0,75%), пшено (-0,75%), сахар (-0,71%), чай черный (-0,46%), яблоки (-0,41%), печенье (-0,18%), свинина

(-0,17%), сосиски, колбаса вареная (-0,08%), сардельки (-05%), молоко стерилизованное (-0,01%).

В ближайшие месяцы 2022 года можно не ждать сильного роста цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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