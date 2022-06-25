Анкасвилл, США, 25 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов досрочно победил представителя США Мухаммада Абдуллаха на турнире Bellator, который проходил в Анкасвилле. Об этом 25 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уже в первом раунде рефери присудил американцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 31-й (24 — досрочно) в активе 32-летнего Анатолия Токова при трёх поражениях. Для 36-летнего Мухаммада Абдуллаха это поражение стало шестым при шести победах (один — досрочно) и одном бое, признанном несостоявшемся.