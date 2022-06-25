Брюссель, , 09:31 — REGNUM Скорее всего, конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Такое мнение 25 июня высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El País.

Йенс Столтенберг (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — сказал он.

Также генсек НАТО отметил, что альянс отвечает за максимально сильную позицию киевского режима и якобы помогает жителям Украины «оставаться суверенной и независимой европейской нацией».

При этом Столтенберг указал, что считает лучшим способом прийти к таким переговорам продолжение оказания военной и экономической помощи Киеву, а также продвижение жёстких антироссийских санкций.

«Мы помогаем им (представителям Киева — ред.), потому что они просят об этом», — пояснил он, добавив, что тотальная война между Россией и НАТО, по его словам, не ведётся.

В то же время, генсек НАТО подчеркнул, что, по его мнению, «принимать мир как должное всегда рискованно».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Европейский союз и НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны с Россией.