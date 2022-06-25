Брюссель, 25 июня 2022, 09:31 — REGNUM Скорее всего, конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Такое мнение 25 июня высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El País.
«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — сказал он.
Также генсек НАТО отметил, что альянс отвечает за максимально сильную позицию киевского режима и якобы помогает жителям Украины «оставаться суверенной и независимой европейской нацией».
При этом Столтенберг указал, что считает лучшим способом прийти к таким переговорам продолжение оказания военной и экономической помощи Киеву, а также продвижение жёстких антироссийских санкций.
«Мы помогаем им (представителям Киева — ред.), потому что они просят об этом», — пояснил он, добавив, что тотальная война между Россией и НАТО, по его словам, не ведётся.
В то же время, генсек НАТО подчеркнул, что, по его мнению, «принимать мир как должное всегда рискованно».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Европейский союз и НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны с Россией.