Луганск, 25 июня 2022, 09:30 — REGNUM Бойцы ВСУ оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в ЛНР, сообщил 25 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Здание просто усеяно разнокалиберными минометными минами и боеприпасами различных систем. «И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации… Ну, дом сложится», — отметил он.
Город Горское полностью зачищен от военнослужащих ВСУ. В настоящий момент военные НМ ЛНР оказывают жителям гуманитарную помощь.