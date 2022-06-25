Красноярск, 25 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. 26-27 июня в южных и по югу центральных районах Красноярского края ожидается сильная жара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным синоптиков, температура воздуха местами поднимется до 36 градусов тепла. При этом в Эвенкии и Туруханском районе возможны грозы и сильные дожди. Шквалистый ветер усилится до 15-18 метров в секунду, а на юге Таймырского района — до 18-23 метров в секунду.

«На юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районе местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — добавили в ведомстве.