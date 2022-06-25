Вашингтон, , 09:27 — REGNUM США и ЕС не ожидали такого экономического давления, с которым столкнулись после введения санкций против РФ, пишет The New York Times.

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На Западе после отказа или сокращения импорта нефти из РФ резко поднялись цены на энергоносители. Российская сторона в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа. А экономика западных государств более уязвима, чем предполагали их правительства, отмечает издание в материале «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

Прогнозируется, что Республиканская партия США на промежуточных выборах в конгресс «извлечет выгоду» из растущей стоимости жизни.

Ранее президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер отметил, что санкции, введенные США в отношении России, в итоге оказались «выстрелом себе же в ногу».