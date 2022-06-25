Москва, 25 июня, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впервые написала текст для песни на английском языке — June Song, которую исполнила российская певица Люся Чеботина.

Mid.ru Мария Захарова

По ее словам, в работе Чеботиной ей понравилось, «как пропета и прожита каждая нота». Отвечая на вопрос РИА Новости, почему песня написана на английском языке, Захарова сказала: «Эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось». И подчеркнула, что это ее первая песня на английском: «Мой личный вклад в импортозамещение».

Она также добавила, что чаще всего пишет стихи во время перелетов в командировках.

В 2020 г. состоялась премьера песни на стихи Захаровой «До предела», которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип собрал более 21 млн просмотров на YouTube.