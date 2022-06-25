Донецк, 25 июня 2022, 09:20 — REGNUM В результате ночного обстрела со стороны ВСУ города Донецка погибла женщина, сообщил 25 июня мэр города Алексей Кулемзин.
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«Снаряды ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим.) продолжают забирать жизни мирных жителей. В результате ночного обстрела Петровского района погибла женщина 1983 г. р., проживавшая по ул. Ревякина, 37», — отметил он.
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