Кишинёв, , 09:18 — REGNUM Оппозиционным политическим силам Молдавии нужно объединяться, чтобы сменить власть в стране. Об этом в своём телеграм-канале заявил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Давайте объединимся, сядем за стол переговоров, забудем обо всех недоразумениях и обидах и свергнем это правительство, которое доведет страну и граждан, в первую очередь, до полной нищеты», — написал Шор.

Он обвинил президента Молдавии Майю Санду в том, что она втягивает страну в «опасную игру». По мнению лидера партии, в республике разразился политический кризис, для преодоления которого нужно обновить политическую элиту.

Напомним, ранее экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон аналогичным образом призывал оппозицию к объединению. Он назвал режим, созданный Санду, самым худшим за всю историю республики. По его мнению, для страны будет лучше в любом случае, какая бы партия не пришла к власти.

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