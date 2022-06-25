Железногорск, Красноярский край, , 09:17 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки зафиксировано одно происшествие на воде с гибелью человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Лодка George Hodan

В районе населённого пункта Шивера на реке Енисей перевернулась лодка. В результате один человек утонул, второго успели спасти очевидцы.

«Соблюдайте меры безопасности при отдыхе на воде! При выходе на акваторию на плавсредстве необходимо надевать спасательный жилет», — призвали в ведомстве.

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