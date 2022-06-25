Донецк, 25 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Старомихайловке 6 мин. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кременец в ДНР.