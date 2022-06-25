Москва, , 09:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не советует жителям Украины выбрасывать учебники по русскому языку.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на новую волну русофобии на Украине — главы областей отчитываются о проделанной работе.

«Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей», — полагает Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, в Николаевской — запретили русский язык в школах.

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