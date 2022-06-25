Москва, 25 июня 2022, 09:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не советует жителям Украины выбрасывать учебники по русскому языку.
«Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — отметил Володин в телеграм-канале.
Он обратил внимание на новую волну русофобии на Украине — главы областей отчитываются о проделанной работе.
«Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей», — полагает Володин.
Читайте также: Европа безразлична к запрету русского языка на Украине — Лавров
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, в Николаевской — запретили русский язык в школах.
Читайте также: Беженцы с Украины хотят учить своих детей на русском, а не эстонском