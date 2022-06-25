Москва, 25 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не советует жителям Украины выбрасывать учебники по русскому языку.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на новую волну русофобии на Украине — главы областей отчитываются о проделанной работе.

«Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей», — полагает Володин.

Читайте также:Европа безразлична к запрету русского языка на Украине — Лавров

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, в Николаевской — запретили русский язык в школах.

Читайте также:Беженцы с Украины хотят учить своих детей на русском, а не эстонском