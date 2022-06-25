Бузулукский район, Оренбургская область, , 09:13 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области пьяная 41-летняя женщина-водитель оказала полицейским сопротивление при задержании. Об этом сообщает пресс-=служба областного УМВД.

Наручники Publicdomainpictures.net

Сотрудники ДПС остановили машину «Лада Ларгус», за рулём которого находилась гражданка. Но она пыталась скрыться, отказалась пройти в машину ГИБДД, избивала полицейского и выражалась нецензурно.

Теперь даме грозит десять лет колонии. Возбуждено и расследуется уголовное дело.