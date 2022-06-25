Бузулукский район, Оренбургская область, 25 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области пьяная 41-летняя женщина-водитель оказала полицейским сопротивление при задержании. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Сотрудники ДПС остановили машину «Лада-Ларгус», за рулём которой находилась гражданка. Но она пыталась скрыться, отказалась пройти в машину ГИБДД, избивала полицейского и выражалась нецензурно.

Теперь даме грозит десять лет колонии. Возбуждено и расследуется уголовное дело.