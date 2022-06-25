Денвер, США, , 09:12 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в пятом матче финала плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 25 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никита Кучеров Nhl.com

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой гостей со счётом 2:3.

В составе победителей шайбами отличились чешский защитник Ян Рутта (16-я минута), российский нападающий Никита Кучеров (29-я, при игре 4×3) и чешский форвард Ондржей Палат (54-я).

У «Колорадо» голы забили российский нападающий Валерий Ничушкин (26-я) и Кейл Макар (43-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 35 из 37 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский защитник Михаил Сергачёв — записал на свой счет во встрече две результативные передачи.

Отметим, по итогам матча счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Колорадо», следующая игра состоится 27 июня в Тампе и начнётся в 03:00 мск.