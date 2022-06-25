Улаганский район, Алтай, 25 июня 2022, 09:10 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай перед судом предстанут двое подростков по обвинению в совершении угона автомобиля. Инцидент произошёл в ночь на 23 апреля в селе Акташ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, обвиняемые увидели припаркованный возле одного из домов легковой автомобиль, и решили покататься на нём. 16-летний подросток через незапертую крышку багажника проник в салон, а его 17-летний друг начал толкать машину.
«Отъехав на некоторое расстояние, подростки так и не смогли завести двигатель автомобиля, оставив его на открытом участке местности. В ходе проведения следственных действий автомобиль был изъят и возвращен владельцу», — отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены прокурору.