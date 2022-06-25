Молдавия, , 09:10 — REGNUM Статус страны-кандидата на вхождение в Евросоюз, который получила Молдавия, не даёт каких-либо преимуществ. Об этом в своём телеграм-канале заявил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

«Мне напоминает это красивую шоколадную обертку, но пустую внутри, то есть смотрится красиво, а есть нечего», — отметил он.

Оппозиционер напомнил, что есть примеры, когда страны, получив статус кандидата более 20 лет не могут добиться вхождения в ЕС. Сам же этот статус не позволяет получить хотя бы чего-то для жителей республики.

«Денег за это нам не дадут», — подчеркнул Шор.

Он призвал создавать европейские условия жизни в Молдавии самим, а не ждать, что это сделает кто-то другой. Шор также заявил, что президент Молдавии Майя Санду втягивает Молдавию «в сложную, опасную игру».

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