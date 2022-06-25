Красноуральск, Свердловская область, , 09:05 — REGNUM В Красноуральске Свердловской области женщину отдали под суд за гибель её дочери. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, 6 апреля девочка дотронулась до оголённого электрического провода. Это произошло в квартире. Спасти её не удалось.

Следователи пришли к выводу, что мать погибшей знала о том, что аварийная проводка находится под напряжением, но не принимала мер для предотвращения беды. В пресс-службе областного главка МВД добавили, что девочка воспитывалась в многодетной семье, а её мать злоупотребляла алкоголем.