Берлин, , 09:02 — REGNUM Возможность проведения встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц «Группы двадцати» (G20), которое состоится в Индонезии, не исключил 24 сентября на пресс-конференции в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен President.gov.ua

«Не буду забегать вперед. Следите за развитием событий», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Саммит G20 в 2022 году состоится с 7 по 8 июля на острове Бали в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что избежать прецессии в США будет все сложнее.