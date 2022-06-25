Берлин, 25 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Возможность проведения встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц «Группы двадцати» (G20), которое состоится в Индонезии, не исключил 24 сентября на пресс-конференции в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен.

President.gov.ua Энтони Блинкен

«Не буду забегать вперед. Следите за развитием событий», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Саммит G20 в 2022 году состоится с 7 по 8 июля на острове Бали в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что избежать рецессии в США будет все сложнее.