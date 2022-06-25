Абакан, 25 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о наступлении «опасно» жаркой погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным синоптиков, 26–27 июня местами по республике температура воздуха поднимется до 35 градусов тепла и выше. В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных ухудшением здоровья некоторых групп населения, увеличением количества происшествий на водных объектах, поражением и гибелью сельхозкультур», — отметили в ведомстве.