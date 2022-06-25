Тбилиси, 25 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ещё недавно оскорблял представителей оппозиции, но теперь призывает примириться, что вызвано его страхом. Об этом на брифинге заявила депутат грузинского парламента от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Parliament.ge Хатия Деканоидзе

Она прокомментировала призыв Гарибашвили к оппозиции начать налаживать отношения с властями, чтобы выполнить требование Брюсселя снизить «поляризацию» в обществе.

«Мы услышали заявление премьер-министра, который явно сменил тон из-за страха, но мы не смогли услышать конкретного плана, в том числе в направлении деполяризации», — сказала Деканоидзе.

Депутат заявила, что партия ЕНД готова участвовать выполнении условий, которые выдвинули Грузии для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Тем не менее оппозиционеры уверены, что из действий правительства, в том числе Гарибашвили, страна не получила статус без всякий условий, как Украина и Молдавия.

«Ираклий Гарибашвили намеренно провалил предоставление Грузии статуса кандидата, потому что вся политика, антизападная истерия, ругань в адрес наших партнеров служили тому, чтобы Грузия не получила статус кандидата», — заявила Деканоидзе.

По её словам, Гарибашвили не избежит ответственности за это. Деканоидзе также не видит, что власти собираются снижать поляризацию и выполнять рекомендации Брюсселя.

Напомним, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины. Грузии сообщили, что у страны есть «европейская перспектива». Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса кандидата. Требуется либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».