Чита, , 08:54 — REGNUM Ученые и общественники получат гранты на изучение редких, исчезающих и эндемичных видов растений и животных Байкала от фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал», сообщает пресс-служба фонда.

Байкал

Сборная команда из иркутской экологической региональной организации «Азия-Ирбис», Института развития им. Кольцова, научного отдела Байкало-Ленского заповедника отправится на поиски мест обитания черношапочного сурка в Иркутской области и Бурятии, соберут материалы для молекулярно-генетических исследований зверька и попробуют выяснить причины сокращения численности.

Благополучие краснокнижного сурка будут изучать специалисты из Института географии Сибирского отделения РАН и сотрудники ФГБУ «Заповедного Подлеморья». Они узнают, как животное приспосабливается к изменениям окружающей среды на территории Баргузинского хребта (Бурятия).

Коллектив Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН изучит факторы сохранения и восстановления исчезающего вида растения — мегадении Бардунова.

В национальном парке «Чикой» организуют мониторинг за крупным крылатым хищником — беркутом.

Ученые из Института проблем экологии и эволюции РАН подсчитают байкальскую нерпу на Ушканьих островах, исследуют воздействие факторов среды на ее общее физиологическое состояние тюленя.

Общий грантовый фонд — более 2,3 млн рублей, сумма будет распределена между вышеперечисленными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Прибайкальский национальный парк известил об наблюдении за редкими краснокнижными птицами, шилоклювке и пеганке, которые гнездятся гораздо южнее Иркутской области и Байкала.

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