Омск, , 08:54 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке. Трагедия произошла 24 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Строительство дома Оblstroy.volgograd.ru

По данным следствия, 29-летний работник при выполнении монтажных работ в строящемся высотном доме упал с 12-го этажа и погиб на месте. Как отмечается, причинами происшествия стали нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и виновных лиц. Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.