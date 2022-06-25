София, 25 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Новость о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз вызвала резкую реакцию у читателей болгарского портала Dir, которую они выразили в своих комментариях к соответствующей статье.

alex yosifov Болгария

В материале портала отмечается, что, несмотря на предоставления Киеву статуса кандидата, выступление Украины в ЕС может проходить на протяжении многих лет, так как этой стране необходимо провести ряд реформ, а также соответствовать ряду экономических и политических условий.

Как отметил пользователь под ником Абсолютен двоен стандарт, Болгария до настоящего времени не может вступить в Шенгенскую зону и её жителям нужны визы для поездок в США.

«ЕК делает вид, что не слышит (Болгарию. — Прим. ред.) <…>. Украина — ЕС? Глупая шутка… В этой стране попирают права людей, запрещают политические партии, умопомрачительная коррупция. И это ЕС? Этот союз совершает самоубийство», — добавил он.

«С точки зрения экономики Украина — токсичный актив. Она так разорена, что, если будет принята в ЕС, он потратит так много ресурсов на ее восстановление, что разорится», — указал ещё один пользователь, добавив, что, вероятно, это и является целью Вашингтона.

Также пользователь Мак написал, что киевскому режиму нужен Евросоюз, чтобы тянуть из него деньги и вооружение.

«Украинские умники хреновы. Им плевать на европейскую семью, они преследуют собственные интересы. Я не верю, что они будут соответствовать всем требованиям», — пояснил он.

При этом пользователь За мишките и хората в шутку призвал принять в ЕС и НАТО Россию, Китай, Тайвань, Южную Корею и КНДР для установления «бесконечного мира».

«Пора выходить из ЕС — это какой-то союз клоунов», — заключил пользователь под ником Мхм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее июня официальный представители МИД РФ Мария Захарова заявила, что не в пример другим странам Украина очень быстро получила статус кандидата в ЕС.