Берлин, 25 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Продажи новых легковых автомобилей в Германии в мае 2022 года сократились на 10,2% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA).

vargazs Volkswagen

В последний месяц весны в Германии продали 207,2 тыс. новых легковых авто. Лидером рынка остался Volkswagen, однако продажи авто этой марки сократились на 14%.

В тройку крупнейших поставщиков также вошли Mercedes-Benz и BMW. Замкнули пятёрку лидеров марки Audi и Opel.

Всего за первые пять месяцев 2022 года в Германии продано 1 млн 13 тыс. новых легковых авто. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи сократились на 9,3%.

Падение продаж объясняется сохраняющимися проблемами в цепочке поставок электронных компонентов для автомобилей. Ситуация усугубилась неопределённостью, вызванной антироссийскими санкциями и ответными действиями правительства РФ.