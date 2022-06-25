Ташкент, 25 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В проект закона «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан», обнародованный 25 июня, внесён пункт об увеличении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Законопроект о поправках в конституцию был разработан созданной в мае парламентом конституционной комиссией. 24 июня депутаты одобрили его в первом чтении, было решено опубликовать его для всенародного обсуждения.

Ранее глава государства предложил до декабря 2022 года обновить основной закон Узбекистана. В частности, отменить в республике смертную казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с членами конституционной комиссии заявил, что поправки в конституцию республики лучше предварительно вынести на референдум, хотя законодательство позволяет менять конституцию парламенту.