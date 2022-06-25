Чита, , 08:45 — REGNUM Подтопление в Забайкальском крае уменьшается, вода уходит, сообщает 25 июня телеграм-канал МЧС РФ.

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По данным спасателей, остаются подтопленными один жилой дом, 50 приусадебных участков и пять участков автодорог. В ближайшие двое суток ожидается полное освобождение от воды подтопленных участков.

Работает аэромобильная группа спасателей. Организован подвоз питьевой воды. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 185 человек, 55 единиц техники и девять плавсредств.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.

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