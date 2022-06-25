Чита, 25 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Подтопление в Забайкальском крае уменьшается, вода уходит, сообщает 25 июня телеграм-канал МЧС РФ.

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По данным спасателей, остаются подтопленными один жилой дом, 50 приусадебных участков и пять участков автодорог. В ближайшие двое суток ожидается полное освобождение от воды подтопленных участков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.

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