В Забайкалье нормализуется паводковая обстановка
Чита, 25 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Подтопление в Забайкальском крае уменьшается, вода уходит, сообщает 25 июня телеграм-канал МЧС РФ.
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Паводок
По данным спасателей, остаются подтопленными один жилой дом, 50 приусадебных участков и пять участков автодорог. В ближайшие двое суток ожидается полное освобождение от воды подтопленных участков.
Как сообщало ИА REGNUM, в четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.
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