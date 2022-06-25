Тбилиси, 25 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Грузии нет олигархов, поэтому правительство страны будет уточнять у Брюсселя, что там имеют в виду, требуя провести «деолигархизацию». Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

«По вопросу деолигархизации мы проведём консультации с Брюсселем для получения большей конкретики и пояснений. Нужно признать, в нашей стране нет этого вызова», — сказал Гарибашвили.

Журналисты попросили прокомментировать недавнюю резолюцию Евросовета, в которой «олигархом» назвали основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего в Грузии бизнесмена Бидзину Иванишвили. Премьер-министр назвал это заявление бездоказательным. Он отметил, что именно Иванишвили помог избавить страну от диктатуры Михаила Саакашвили.

«Если они (евродепутаты, прим. — ИА REGNUM) подразумевают ту планку, которую оставил нам господин Иванишвили — свободные медиа, свободный бизнес, судебная реформа и многое другое, результатом чего является полученное нами сегодня, и мы не остались там, где были в 2012 году — в непонятной диктатуре и авторитарном режиме, и, если это – деструкция господин Иванишвили, тогда и мы в ней находится», — сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что олигархом называют того, кто использует власть для обогащения, а Иванишвили делал обратное — тратил свои деньги на страну, то есть был «меценатом». Премьер-министр добавил, что основатель «Мечты» уже ушёл из политики, поэтому никак не может быть олигархом.

Стоит отметить, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе «олигархами» назвал экс-министра обороны страны и основателя телеканала «Формула» Давида Кезерашвили, председателя партии «Лело» и владельца крупнейшего банка в стране Мамуку Хазарадзе, а также Саакашвили.