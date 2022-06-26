Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Америка пытается вновь пытается привести Саакашвили к власти в Грузии, для того чтобы устроить новую войну в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Аслан Рубаев

Сейчас выйдут грузинские националисты, западно ориентированные граждане, которые помнят обещания Саакашвили. Они будут требовать принятия Грузии в ЕС. Возможно, их ненависть выплеснется в адрес действующих грузинских властей, что может вызвать в стране социальные потрясения. Но, я думаю, они этим ничего не добьются. Конечно, не нужно забывать о том, что американцам хотелось бы выпустить Саакашвили из тюрьмы и привести его к власти. Они всячески будут искать такие пути, возможно, они используют отказ от принятия Грузии в Евросоюз для того, чтобы взбудоражить население. Американцы будут сейчас искать любой предлог, чтобы разжечь пламя внутри Грузии. А пламя нужно для того, чтобы вытащить своего Саакашвили из тюрьмы и снова привести его к власти. Многие американские политики и грузинские политики этого и не скрывают. Такой сценарий весьма вероятен. И если Саакашвили придёт к власти, то он будет выполнять любые требования, которые поставят перед ним американцы. А требование будет одно, для того чтобы создать ещё один очаг напряжённости, Грузия может напасть на Южную Осетию и Абхазию. Вот это будет беспокойно для России, так как это можно расценивать, как открытие «второго фронта» против России в этом регионе.