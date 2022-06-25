Москва, , 08:33 — REGNUM Популярные отели Турции и Египта до середины июля уходят на «стоп» — в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам.

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным Tez Tour, спрос на отдых за границей летом 2022 года существенно превышает предложение из-за ограниченной авиаперевозки. Турция и Египет являются лидерами по востребованности у клиентов данного туроператора.

«В обеих странах — высокая загрузка отелей с конца июня и до середины июля… Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, и потому они уходят на стоп, цены же на оставшиеся в наличии номера повышаются», — отметили в туркомпании, передает РИА Новости.

«Турция и Египет продаются активно … Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются», — сообщили в Fun&Sun.