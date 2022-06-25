Москва, 17 марта, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Китай продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие с Россией по принципу «спина к спине», вместе с Москвой продвигать принципы многополярности мира. Об этом заявил китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй.

Владимир Гердо/ТАСС Чжан Ханьхуэй

По его словам, китайско-российские отношения идут вперёд тем уверенней, чем больше нарастает нестабильность в сегодняшнем неспокойном мире. Под стратегическим руководством своих лидеров Китай и Россия успешно встали на путь стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования крупных держав, их отношения принадлежат к новому типу.

«Китай будет и впредь выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Россией, вместе с ней продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надёжные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности», — сказал Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

Принципы неприсоединения к блокам и непротивостояния лежат в основе построения отношений Москвы и Пекина. Эти отношения не направлены против третьих сторон, не допускают от них вмешательства и провокаций, не представляют угрозы, добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНР в Москве заявил о высокой динамике, которую демонстрируют российско-китайские отношения.