Москва, , 08:33 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины обнародовало 25 июня Минобороны России.

КА-52 Дарья Антонова © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские боевые винтокрылые машин заходят на ударную позицию и ведут огонь по военным объектам и технике киевских боевиков. Также показаны кадры объективного контроля, на которых зафиксировано поражение целей.

При этом отмечается, что эти полёты Ка-52 проходили на малых и сверхмалых высотах, экипажи вертолётов нанесли удары ракетами «Вихрь» с расстояния до 6 км по опорным пунктам и бронетехнике подразделений ВСУ.

Также указывается, что прикрытие боевой авиации осуществляли вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» с огневыми группами на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета Express написала, что в случае, если воевавшие на стороне киевского режима и приговорённые к смерти Верховным суда Донецкой народной республики (ДНР) британские наемники будут казнены, власти Великобритании якобы могут объявить России «войну».