Москва, 25 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины обнародовало 25 июня Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM КА-52

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские боевые винтокрылые машины заходят на ударную позицию и ведут огонь по военным объектам и технике киевских боевиков. Также показаны кадры объективного контроля, на которых зафиксировано поражение целей.

При этом отмечается, что эти полёты Ка-52 проходили на малых и сверхмалых высотах, экипажи вертолётов нанесли удары ракетами «Вихрь» с расстояния до 6 км по опорным пунктам и бронетехнике подразделений ВСУ.

Также указывается, что прикрытие боевой авиации осуществляли вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» с огневыми группами на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета Express написала, что в случае, если воевавшие на стороне киевского режима и приговорённые к смерти Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) британские наемники будут казнены, власти Великобритании якобы могут объявить России «войну».