Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг США на уровне «Ааа» со «стабильным» прогнозом, сообщается на сайте организации.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такой прогноз, ка отмечают в Moody’s, основан на том, что американская экономика якобы обладает «исключительной» силой, способной защищать страну от потрясений, касающихся высокой инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики и ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США все сложнее становиться избегать рецессии. Она добавила, что в ее учреждении оценивают текущую ситуацию в стране как «неопределенную».

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