Вашингтон, , 08:28 — REGNUM На Западе узнали «раздражающую» правду о России, а стремление разорвать связи с Россией наталкивается на геополитические препятствия, пишет Financial Times.

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Как отмечает британский обозреватель Эдвард Люс, власти США занимаются самообманом, когда говорят о глобальном единстве стран в вопросе противостояния с РФ. Но Запад «не способен изолировать РФ от всего мира, несмотря на обострение кризиса на Украине».

Он добавил, что с февраля США и ЕС ввели против России многочисленные санкции, однако их план провалился, так как остальные государства отказались примкнуть к американской коалиции.

«Запад — это не весь мир. Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — считает он, добавив, что «тот факт, что США и ЕС считают кризис на Украине экзистенциальным вызовом, не нравится другим странам, а стремление Запада разорвать связи с РФ наталкивается на геополитические препятствия».