Ташкент, 25 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с 5 до 7 лет внесен в проект закона «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан», обнародованный 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В части второй ст. 90 слово «пять» заменить словом «семь», — отмечается в тексте проекта, опубликованном в парламентской газете «Народное слово».

Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Узбекистана избирается гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Он выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 г.