Лондон, , 08:23 — REGNUM В случае, если воевавшие на стороне киевского режима и приговорённые к смерти Верховным суда Донецкой народной республики (ДНР) британские наемники будут казнены, власти Великобритании якобы могут объявить России «войну». Такое мнение 25 июня высказал обозреватель британской газеты Express.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ранее позвонивший своей матери британский наёмник Эйден Аслин заявил, что Лондон не ведёт по его поводу переговоров с властями ДНР и потому он в скором времени будет расстрелян.

Также в материале указывается, что в этом случае британский премьер-министр Борис Джонсон может пойти «ва-банк», в результате чего конфликт на Украине якобы «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», — предполагает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.