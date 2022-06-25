Лондон, 25 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В случае, если воевавшие на стороне киевского режима и приговорённые к смерти Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) британские наемники будут казнены, власти Великобритании якобы могут объявить России «войну». Такое мнение 25 июня высказал обозреватель британской газеты Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Отмечается, что ранее позвонивший своей матери британский наёмник Эйден Аслин заявил, что Лондон не ведёт по его поводу переговоров с властями ДНР и потому он в скором времени будет расстрелян.

Также в материале указывается, что в этом случае британский премьер-министр Борис Джонсон может пойти «ва-банк», в результате чего конфликт на Украине якобы «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», — предполагает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.