Иркутск, , 08:21 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 июня сообщает подробности ДТП с тремя пострадавшими, произошедшее в областном центре.

22-06-25 12.15.52 МВД

Инцидент произошел сегодня днем на улице Рабочего Штаба. По предварительным данным, уходя от столкновения с другим транспортным средством, водитель автомобиля «Волга» съехал с проезжей части и врезался в дерево. Пострадавших доставили в медучреждения.

На месте находятся полицейские и представители экстренных служб. Все причины и детали происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 — 19 июня в Иркутской области случилось 61 ДТП, в которых шесть человек погибли, 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

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