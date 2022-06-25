Маэбаси, , 08:20 — REGNUM В городе Маэбаси, расположенном на юго-востоке японского острова Хонсю, 25 июня зафиксировали рекордную в текущем году температуру воздуха +39,5 °C. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление.

Жара 34.mchs.gov.ru

Власти Японии призвали жителей страны в связи с экстремальными температурами сократить нахождение под открытыми солнечными лучами и регулярно пить воду.

Накануне, 24 июня, с симптомами теплового удара после спортивных занятий на открытом воздухе были госпитализированы 16 старшеклассников из города Каи, также расположенного на юго-востоке востоке острова Хонсю.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня тепловой удар стал причиной госпитализации по меньшей мере 22 школьников в японском городе Амагасаки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии 22 школьника госпитализированы с тепловым ударом