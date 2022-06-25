Москва, , 08:19 — REGNUM Участники Little Big — петербургской панк-рейв-группы — уехали из России в США. На их сайте отмечается, что теперь они живут в Лос-Анджелесе.

Группа Little Big Okras

Данная информация появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube.

Группа основана в 2013 г., наибольшую популярность обрела в 2020 г. Тогда артисты должны были ехать на конкурс «Евровидение» от РФ, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Клип UNO побил рекорд по просмотрам за всю историю «Евровидения» (более 134 млн просмотров за 4 месяца).