Ульяновск, , 08:19 — REGNUM Компания АвтоВАЗ рассчитывает выпустить в 2023 году около 500 тыс. автомобилей, заявил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков на конференции поставщиков АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предприятие «АвтоВАЗ» Lada.ru

В 2021 году АвтоВАЗ выпустил 430 тыс. авто. Таким, образом, к 2023 году в компании рассчитывают нарастить объёмы производства на 16%.

Разумков отметил, что компания уже возобновила производство автомобилей на традиционной платформе. Он подчеркнул, что поставщики уже начали производство и поставку компонентов на АвтоВАЗ.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на конференции рассказал о планах по дальнейшему развёртыванию производства. Он заявил, что в июле компания планируют возобновить сборку моделей Niva, следующими должны стать модели Largus и Vesta.

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