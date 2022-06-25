Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 25 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Жительница Надымского района ЯНАО отдана под суд за убийство, совершённое в 2006 году. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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Преступление было совершено в декабре 2006 года. Тело погибшей обнаружили в посёлке Пангоды в одной из квартир. Тогда оперативно убийцу найти не удалось. Этому способствовали ложные показания, которые дали двое свидетелей. Тогда расследование уголовного дела приостановили.

По данным следствия, обвиняемая пришла к сопернице в гости для выяснения отношений. В ходе беседы возник конфликт, который перерос в потасовку. Обвиняемая вооружилась кухонными ножами и зарезала соперницу. Под тяжестью доказательств она дала признательные показания.